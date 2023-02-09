Fevzi Çakır kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Haber Türk muhabiri Fevzi Çkır'ın biyografisi

Haber Türk muhabiri ve Ankara temsilcisi Fevzi Çakır başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Fevzi Çakır televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Fevzi Çakır kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Fevzi Çakır'ın biyografisi haberimizde...

FEVZİ ÇAKIR KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Fevzi Çakır 1991 yılında Kilis'te dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 2011 yılında mezun olmuştur. 24 TV Ankara Haber Merkezi'nde stajyer muhabir olarak mesleğe başlamış, Anadolu Ajansı Ankara Adliye Muhabirliği görevinin ardından 2013 yılında Habertürk Gazetesi'ne yargı muhabiri olarak transfer olmuştur. Habertürk Gazetesi'nin kapanmasının ardından Habertürk TV'ye geçen Çakır, ayrıca Cumhurbaşkanlığı muhabiri olarak görev yapmıştır.

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FEVZİ ÇAKIR NERDE ÇALIŞIYOR, GÖREVİ NEDİR?

Fevzi Çakır halen Habertürk Ankara Temsilci Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.