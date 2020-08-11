Feyat Asya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

AKP’li Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın bugün Muş Devlet Hastanesi’nde yaptırdığıkovid-19 testi pozitif çıktı. Asya'nın sağlık durumun iyi olduğu ve kendini evde izole ettiği bildirildi. Feyat Asya'nın hayatı ve siyasi kimliğine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

FEYAT ASYA KİMDİR?

Feyat Asya, 1 Mayıs 1970’te Muş’ta doğdu. Öğrenim hayatının orta ve lise kısmını Muş İmam Hatip Lisesi'nde, lisans kısmını ise İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Ayrıca İlahiyat programından mezun oldu. Evli 4 çocuk babasıdır.

Öğrenim hayatının orta ve lise kısmını Muş İmam Hatip Lisesi'nde, lisans kısmını ise İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Ayrıca İlahiyat programından mezun oldu.

Çalışma hayatına 1991 yılında Muş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde laborant olarak başladı. 1995 yılında Muş İl Müftülüğü'nde memur olarak devam etti. 2005 yılında Personel Şefi, 2007 yılından beri aynı kurumda Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Uzun süredir yerel organizasyonlarda ve sendikal çalışmaların içinde bulunmaktadır. Muş Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği esnasında ve sonrasında yerel yönetimler, modern belediyecilik çalışmaları, çevre ve şehircilik, toplumsal barış ve şehir kültürü alanlarında okumalar, çalışmalar yapmaktadır.

Haziran 2008'de TÜBİTAK' ın düzenlediği “Stratejik Yönetim" konulu çalışmaya; Mart 2009'da “Sendikal Mücadele ve Kamuoyu” konulu çalışmalara; Nisan 2012'de DİB Denizli Eğitim Merkezinde “İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Eğitimi” ; Ağustos 2008 DİB Kastamonu Eğitim Merkezinde Yönetim Bilimi alanında çalışmalara katıldı.