İki takım Feyenoord - B.Dortmund karşı karşıya geliyor. Yapılan DÜNYA: Kulüpler Arası Dostluk Maçı ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Feyenoord - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Feyenoord - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Feyenoord - B.Dortmund, Hazırlık Maçı maçı 11 01 2020 günü Borussia Dortmund Youtube, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 14:00

Hazırlık Maçı maçı, Borussia Dortmund Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

Feyenoord ile B.Dortmund arasındaki Hazırlık Maçı Maçı Marbella Futbol Merkezi, Marbella'da oynanacak.