İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Feyenoord - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Feyenoord - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DÜNYA: Kulüpler Arası Dostluk Maçı kapsamında Feyenoord - B.Dortmund maçı oynanacak. Spor severler ise Feyenoord - B.Dortmund maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Feyenoord - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki takım Feyenoord - B.Dortmund karşı karşıya geliyor. Yapılan DÜNYA: Kulüpler Arası Dostluk Maçı ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Feyenoord - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Feyenoord - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Feyenoord - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Feyenoord - B.Dortmund, Hazırlık Maçı maçı 11 01 2020 günü Borussia Dortmund Youtube, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 14:00

Hazırlık Maçı maçı, Borussia Dortmund Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

Feyenoord ile B.Dortmund arasındaki Hazırlık Maçı  Maçı Marbella Futbol Merkezi, Marbella'da oynanacak.

Etiketler : , , , ,


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT