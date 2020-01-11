Feyenoord - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
DÜNYA: Kulüpler Arası Dostluk Maçı kapsamında Feyenoord - B.Dortmund maçı oynanacak. Spor severler ise Feyenoord - B.Dortmund maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Feyenoord - B.Dortmund karşı karşıya geliyor. Yapılan DÜNYA: Kulüpler Arası Dostluk Maçı ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.
Peki Feyenoord - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
Feyenoord - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Feyenoord - B.Dortmund, Hazırlık Maçı maçı 11 01 2020 günü Borussia Dortmund Youtube, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 14:00
Hazırlık Maçı maçı, Borussia Dortmund Youtube kanalında canlı yayınlanacak.
Feyenoord ile B.Dortmund arasındaki Hazırlık Maçı Maçı Marbella Futbol Merkezi, Marbella'da oynanacak.
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