Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden olan Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik ile başrolü paylaşan 30 yaşındaki yakışıklı oyuncunun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucu Merve Dinçkol ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Merve Dinçkol'un hayatı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi kim? Merve Dinçkol kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

FEYYAZ ŞERİFOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİM? MERVE DİNÇKOL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ailenin tek çocuğu olan Merve Dinçkol 6 Şubat 1986 yılında İstanbul, Kadıköy de dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitiminin ardından Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünü kazanarak buradan mezun olan Dinçkol eğitim hayatı sırasında o dönem adı Lig TV olarak geçen şimdi ise Beinsport kanalında stajını tamamladı.

Eğitimi sırasında Başkent İletişime de sunuculuk ve spikerlik dersleri alan yetenekli oyuncu Merve Dinçkol, profesyonel anlamda ilk iş deneyimi Ulusal Kanal'da oldu. İşi mutfağında öğrenen güzel sunucu Dinçkol, arka planda muhabirlik ve editörlük görevleri yaparak meslek hayatına başladı. Yetenekli spiker, daha sonra aynı kanal bünyesinde gün içerisinde haberleri sunma görevini üstelendi.

Ulusal Kanal ile yolları ayrılan sunucu Dinçkol Bugün TV kanalında görev yapmış daha sonra Milliyet ile anlaşarak buradan ayrılmıştır. Milliyet te Öykü Cengiz ile program hazırlayan deneyimli spikerin son durağı Kanal D olmuştur. Gözde Atasoy Kökçü’nün kanaldan ayrılması ile yerine Merve Dinçkol geçti.

Merve Dinçkol Kanal D ekranlarında Hafta Sonu Haberlerini sunmaktadır.

Bekar olan ünlü sunucu Dinçkol, 1.71 boyunda 55 kilo ağırlığında olup kova burcudur.