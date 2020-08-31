Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in 1,5 yıl evli kaldıktan sonra Haziran 2019'da boşandığı Feyza Aktan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla akılları karıştırdı. Aktan'ın karnındaki şişlik dikkat çekerken, birçok takipçisi "Bebek mi geliyor?" diye sordu.

İki yaşında Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz ve Feyza Aktan ani bir kararla boşanmış ve sonrasında yeniden bir aradan görüntülenmişti. Son günlerde Aktan'ın Özcan Deniz ile yeniden evlenmek için baskı yaptığı iddia edilmişti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Feyza Aktan dün yaptığı paylaşım ise akılları karıştırdı. Aktan'ın karnındaki şişlik dikkat çekerken, birçok takipçisi "Hamile misin?" sorusunu sordu.

Feyza Aktan ise bu yorumlar hiç birini silmezken konuyla ilgili de herhangi bir açıklamada da bulunmadı.

İki yaşında Kuzey adında bir oğlu olan çiftten Özcan Deniz ise geçen kış, "Kuzey'e kardeş düşünüyoruz" demişti.

Öte yandan iki villada yan yana yaşayan çift arasında geçtiğimiz günlerde bir kriz yaşandığı ve Aktan'ın Özcan Deniz'e; "Yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL'lik tazminatı ver" dediği iddia edildi.