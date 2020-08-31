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Feyza Aktan hamile mi? Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan kafa karıştıran paylaşım

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, hamile mi? Feyza Aktan'ın sosyal medya hesabından yaptığı leopar elbiseli paylaşımı magazin gündeminde büyük etki yarattı. Aktan'ın bu pozunda, karnındaki şişlik dikkat çekti. Takipçileri Feyza Aktan'ın bu paylaşımının ardından Feyza Aktan hamile mi? sorusunu sordu.

Feyza Aktan hamile mi? Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan kafa karıştıran paylaşım

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in 1,5 yıl evli kaldıktan sonra Haziran 2019'da boşandığı Feyza Aktan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla akılları karıştırdı. Aktan'ın karnındaki şişlik dikkat çekerken, birçok takipçisi "Bebek mi geliyor?" diye sordu.

Feyza Aktan hamile mi? Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan kafa karıştıran paylaşım

İki yaşında Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz ve Feyza Aktan ani bir kararla boşanmış ve sonrasında yeniden bir aradan görüntülenmişti. Son günlerde Aktan'ın Özcan Deniz ile yeniden evlenmek için baskı yaptığı iddia edilmişti. 

Feyza Aktan hamile mi? Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan kafa karıştıran paylaşım

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Feyza Aktan dün yaptığı paylaşım ise akılları karıştırdı. Aktan'ın  karnındaki şişlik dikkat çekerken, birçok takipçisi "Hamile misin?" sorusunu sordu.

Feyza Aktan hamile mi? Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan kafa karıştıran paylaşım

Feyza Aktan ise bu yorumlar hiç birini silmezken konuyla ilgili de herhangi bir açıklamada da bulunmadı. 

Feyza Aktan hamile mi? Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan kafa karıştıran paylaşım

İki yaşında Kuzey adında bir oğlu olan çiftten Özcan Deniz ise geçen kış, "Kuzey'e kardeş düşünüyoruz" demişti.

Feyza Aktan hamile mi? Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan kafa karıştıran paylaşım

Öte yandan iki villada yan yana yaşayan çift arasında geçtiğimiz günlerde bir kriz yaşandığı ve Aktan'ın Özcan Deniz'e; "Yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL'lik tazminatı ver" dediği iddia edildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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