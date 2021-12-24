Feyza Aktan'a velayet davası açmıştı! Özcan Denizi şoke eden karar! "Derin bir nefes almaya ihtiyacım var"

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in olaylı bir şekilde 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için velayet davası açmıştı. Dava sonuçlandı ve mahkeme çocuğun velayetinin annede kalmasına karar verdi.

DAVAYA KORUMA ORDUSUYLA GELDİ

Davaya koruma ordusuyla gelen Deniz, verilen karar sonrası gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Oğlumun yaşı küçük olduğu için hakime hanım olması gerektiği gibi hassas davrandı. Oğlumla görüşme günlerim artırıldı. Oğlum üstündeki haklarım biraz daha düzenlendi. Oğlumun velayetiyle ilgili verilen kararı hala okumadım, anlayamadım. İçeride çok kısa bir konuşma oldu. Okuyunca daha net anlayacağım. Ne karar verildiğiyle ilgili hala net bir bilgim yok."

"BİTTİĞİNE İNANAMIYORUM"

Davadan oldukça memnun olan Aktan ise "Bir buçuk yılın ardından bir sinir boşalması yaşıyorum. Kararın farkında değilim. Bittiğine inanmıyorum, derin bir nefes almaya ihtiyacım var" dedi.