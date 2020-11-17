Feyza Aktan'dan hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama geldi!

Feyza Aktan o iddialara ateş püskürdü. Özcan Deniz 2016 yılında beri aşk yaşadığı Feyza Aktan ile hamileliğinin ardından sade bir törenle evlenmişti. Çift geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşanmıştı.

Boşanmanın ardından sular durulmadı ve ikili arasında gerilim giderek arttı.

Son olarak Özcan Deniz eski eşinin evini gasp ettiğini dile getirerek suç duyurusunda bulundu.

Konuya ilişkin Özcan Deniz, sessizliğini korurken Feyza Aktan sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Aktan açıklamasında durumu şu sözlerle ifade etti: