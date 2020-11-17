Feyza Aktan'dan hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama geldi!
Özcan Deniz ile 2018 yılında nikah masasına oturan Feyza Aktan hakkında çıkan iddialara ve Özcan Deniz'in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunması ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama da bulundu.
Feyza Aktan o iddialara ateş püskürdü. Özcan Deniz 2016 yılında beri aşk yaşadığı Feyza Aktan ile hamileliğinin ardından sade bir törenle evlenmişti. Çift geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşanmıştı.
Boşanmanın ardından sular durulmadı ve ikili arasında gerilim giderek arttı.
Son olarak Özcan Deniz eski eşinin evini gasp ettiğini dile getirerek suç duyurusunda bulundu.
Konuya ilişkin Özcan Deniz, sessizliğini korurken Feyza Aktan sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
Aktan açıklamasında durumu şu sözlerle ifade etti: