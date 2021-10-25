Marmara Üniversitesi'nden mezun olan ünlü avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evlendiğini sevenlerine duyurdu. Nikah memuru ise İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Bunun üzerine Feyza Altun'un eşinin kim olduğu merakla araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde 'Feyza Altun'un eşi kim? İlker Sungurlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?' sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

FEYZA ALTUN'UN EŞİ KİM? İLKER SUNGURLAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

34 yaşındaki ünlü avukat Feyza Altun sosyal medya hesabı olan Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda evlendiğini takipçilerine duyurdu. Çiftin, nikahını kıyan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, nikahın ardından ise Altun- Aksungurlar çiftine Nutuk hediye etti.

Evliliğinin duyulmasının üzerine Altun'un eşinin kim olduğu merak konusu oldu. Modernist Group kurucusu girişimci İlker Sungurlar olduğu öğrenildi.

İlker Sungurlar hakkında detaylı bilgiye ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir...