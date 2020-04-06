Feyza Çıpa ve Kutsi tekrar ayrıldı

Feyza Çıpa ve Kutsi tekrar yollarını ayırma kararı aldı. Ünlü şarkıcı Kutsi ile Feyza Çıpa, 2014 yılından beri aşk yaşıyordu. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan çift, ayrılık kararı aldı. Çıpa, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

"YOLLARIMIZI AYIRDIK"

"Evet, bitti" diyen Feyza Çıpa, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum."

Feyza Çıpa'nın paylaşımını bir süre sonra silmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

ÖNCEKİ GÜN AYNI EVDEYİZ DEMİŞTİ

Öte yandan önceki gün Zekeriyaköy'de objektiflere takılan Çıpa, şunları söylemişti:

"Kutsi yok. Artık aynı arabada gezmiyoruz. Ayrı ayrı market alışverişi yapıyoruz. Aynı evdeyiz zaten. Ben zaten bolca yemek yapıyordum ama Kutsi benden iyi neredeyse."

FEYZA ÇIPA KİMDİR?

Feyza Çıpa, 24 Mayıs 1985 yılında İstanbul’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yaptı ancak bambaşka bir alanda kariyer çizerek Miss Turkey'e katıldı. 2007 yılında girdiği Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldu. Televizyon kariyerine Baba Ocağı adlı diziyle merhaba diyen Feyza Çıpa, 2007 yılında Arka Sıradakiler adlı dizideki rolüyle büyük beğeni topladı. Ardından çeşitli klipler ve 2010’da Çarkıfelek programlarında yer aldı. Şarkıcı Kutsi ile yaşadığı ilişki nedeniyle sık sık magazin gündemine konu olan Feyza Çıpa; Uygun Adım Aşk, Mavi Kelebekler, Huzur Sokağı, Türk’ün Uzayla İmtihanı ve Hanım Köylü dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

KUTSİ KİMDİR?

Ahmet Kutsi Karadoğan veya tanınan adıyla Kutsi (16 Mart 1973, Malatya), Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve dizi oyuncusu. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır.

Lise yıllarında yakın çevresinin "sesin güzel" uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazandı. Uzun bir ara veren ve bu arada çok iyi şarkılar yapan Kutsi, 2005 yılında Erol Köse Production tarafından "Sana Ne" albümünü çıkarttı.

Bir kız kardeşi olan Kutsi, Ayrancı Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Mimarlığı yarıda bırakmıştır.

Kutsi oyunculuğuyla da kendini kanıtladıktan sonra 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar'la 30.08.2008 tarihinde evlendi. Kutsi'nin 24.09.2009 tarihinde kızı “Ceylin Ada” dünyaya geldi.

Cengiz Kurtoğlu'nun da büyük desteğini alan Kutsi, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor albümünde "Duvardaki Resmin" şarkısı ile sesini daha da duyurmaya başlamış ve kolay kolay unutulmayacağını göstermiştir.

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi 2006 yılında Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır. Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra Kahramanlar dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında Doktorlar'ın tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine "3 Aralık 2010" tarihinde Doktorlar dizisi yeniden ekranlara geri dönmüştür ve yine çok büyük bir seyirci kitlesi yakalamıştır.

