Twitter kullanıcılarının gündeminde Feyza Nur Saydam'ın şüpheli ölümü yer aldı. Saydam'ın dün gece Gaziantep'te 7'nci kattan atlayarak intihar ettiği söylendi. Ancak yeni ortaya çıkan bir detay, genç kızın ölümünün şahibeli olduğu düşüncesi oluşturdu. Peki Feyza Nur Saydam kimdir, kaç yaşında, nereli? Feyza Nur Saydam neden öldü? İşte detaylar...

FEYZANUR SAYDAM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gaziantep ilinde yaşayan 17 yaşındaki Feyza Nur Saydam, İbrahim Atatürk Mahallesi Camcıoğlu Sitesi'nin 7. katından düşerek can verdi. Ancak Feyza Nur Saydam ölümünden önce yazdıkları akıllara bunun bir cinayet olabileceğini getirdi. Sosyal medya kullanıcıları Feyza Nur Saydam'ın cinayet şüphesi üzerinde duruyor.

FEYZA NUR SAYDAM NEDEN ÖLDÜ?

İntihar ettiği söylenen Feyza Nur Saydam'ın ölmeden günler önce yaptığı bir paylaşımı ortaya çıktı: "Ben bir yerden aşağı atlamam Allah korkum var benim, ama biri atmıştır. Hakkımı arayın." paylaşımı yaptı. Genç kızın ölümüne ilişkin yetkili isimlerden bir açıklama gelmezken, ölümünün ardındaki sır perdesi araştırılıyor.

"Bir gün ölürsem hakkımı arayın" diyen Feyza Nur, 7'nci kattan düşerek can verdi!

İŞTE O PAYLAŞIMI

KADIN CİNAYETLERİNE SES ÇIKARMIŞ!

Saydam'ın Twittter hesabından sık sık kadın cinayetleri hakkında Twittler atması dikkat çekti. Son olarak kendisi gibi balkondan düşerek ölen Duygu Delen için şöyle bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

''Sen bu numaradan ibaret değilsin Duygum, senin için susmayacağız, sen rahat uyuyana kadar biz hiç uyumayacağız.

#DuyguİcinSesVer''