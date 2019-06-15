Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye muhakkak suretle yargı reformunda başarılı olmak zorundadır. Vatandaşına hak ettiği geleceği sağlayabilmek adına hukukçusunu iyi yetiştirmelidir. Hakimini savcısını avukatını iyi eğitmelidir" dedi.

Feyzioğlu, Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında TBB ve Amasya Barosunun ortaklaşa düzenlediği Milli Mücadele'de Meşruiyet Manifestosunun 100. Yılında Amasya Genelgesi Konferansı'nın açılışında konuştu.

Konuşmasında 100. yılın önemine değinen ve Mustafa Kemal'in dehasını vurgulayan Feyzioğlu, şöyle devam etti: "Yüzüncü yıldayız. Samsun'un yüzüncü yılı Amasya'nın yüzüncü yılı Sivas'ın yüzüncü yılı Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin yüzüncü yılı. yüzüncü yıl çok önemli. Tarihini bilmeyenin geleceği olmaz. Tarihini bilmek demek kitabi bir bilginin ötesinde hissetmek demektir, yaşamak demektir. Mesele yüzüncü yıl ruhunu buraya taşımaktır. Bunu nasıl başaracağız? Hep birlikte. Mustafa Kemal'in ilk ve bütün devrimlerin anası olan devrimi asker üniformasını çıkarıp ödünç aldığı sivil kıyafetle yoluna devam etmesi. İşte en büyük devrim bu. Çünkü şöyle düşününüz: Bir evladını Galiçya'da, bir evladını Trablusgarp'ta, bir evladını Çanakkale'de şehit vermiş bir anneden dördüncü evladını isteyeceksiniz düşmana karşı kurduğunuz orduda. Bunu asker olarak isteseniz ölür de dördüncü evladını vermez size. Bakanlık olarak isteseniz mümkün değil. Ancak ve ancak milli mücadele ruhuyla, bir milli mücadele için vatan için isterseniz olur. İki çift çoraptan birini devlete vereceksin diyen sadece millet olursa verir. İşte mesele bu ruhu yakalamaktır. "

Yargı reformu

Türkiye'nin önünde fırsatlar ve tehlikeler olduğunu dile getiren Feyzioğlu, "Bu fırsatları nasıl yakalarız bu tehlikeleri nasıl bertaraf ederiz? Mesele hepimizin bir kişi gibi düşünmesi değildir. Mesele hepimizin bu ülke için düşünmesidir, bu millet için düşünmesidir, evlatlarımızın geleceği için kalbimizin çarpmasıdır" ifadesini kullandı.

Türkiye 82 milyon vatandaşını yargının güvenilir paydasında buluşturmak zorunda olduğunun altını çizen Feyzioğlu konuşmasının devamında şunları aktardı: "Türkiye muhakkak suretle yargı reformunda başarılı olmak zorundadır. Vatandaşına hak ettiği geleceği sağlayabilmek adına hukukçusunu iyi yetiştirmelidir. Hakimini savcısını avukatını iyi eğitmelidir. İyi eğitim sadece öğretimle olmaz. Uygulamacının yüreğine insan sevgisini koyarak olur. İnsan sevgisi yüreğinde barınmayan bir hukukçunun ülkesi için çalışmasını bekleyemeyiz. Bir yanda anayasamızda ve kanunlarımızda güvenilir bir yargı için üstümüze düşeni yapmak zorundayız. Eksiğimiz var mıdır? Tabii ki vardır. Düzelecek midir eksikler? Tabii ki düzelecektir. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Biz Mustafa Kemal'in izinden gidenler asla umutsuz olmayız. Türk milleti asla yolundan geri dönmemiştir, dönmeyecektir. Tür milletinin yolu bellidir, izi bellidir gideceği yer bellidir. Menzile ulaşmanın bir tek yolu vardır; kol kola omuz omuza gitmektir."

Programa Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Baro Başkanı A. Melik Derindere ve çok vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA