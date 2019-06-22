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Feyzioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Gündem Özel' bu akşam

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı "Gündem Özel" programında, S-400 ve Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama konusu masaya yatırılıyor.dan şifresiz, Feyzioğlu'nun ise onaylı Facebook sayfasından yayınlanacak.

Feyzioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Gündem Özel' bu akşam

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı "Gündem Özel" programında, S-400 ve Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama konusu masaya yatırılıyor.

dan şifresiz, Feyzioğlu'nun ise onaylı Facebook sayfasından yayınlanacak.

DHA

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