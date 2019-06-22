Feyzioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Gündem Özel' bu akşam TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı "Gündem Özel" programında, S-400 ve Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama konusu masaya yatırılıyor.dan şifresiz, Feyzioğlu'nun ise onaylı Facebook sayfasından yayınlanacak.

A+ A-

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı "Gündem Özel" programında, S-400 ve Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama konusu masaya yatırılıyor. dan şifresiz, Feyzioğlu'nun ise onaylı Facebook sayfasından yayınlanacak. DHA



