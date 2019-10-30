Feyzullah Korkut, ZMO Adana Şube Başkanlığı’na aday

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şubesi'nde 21-22 Aralık 2019 günlerinde seçim heyecanı yaşanacak. Ziraat Mühendisliği mesleğine 38 yılını veren Ziraat Yüksek Mühendisi Feyzullah Korkut, ZMO'nun Adana Şube Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

TMMOB'ye bağlı ZMO'nun Anayasal boyutta kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğuna vurgu yapan Korkut, yeni dönemde mesleki ve ilgi alanına yönelik çalışmalar yapılmasının yanısıra, insan hak ve özgürlüklerine saygı, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin kuralları içerisinde kalarak toplumun demokratikleşmesi, ekonomik ve toplumsal yapının ulusal yararlar göz önüne alınarak oluşturulması için sorumluluk üstleneceklerini belirtti.

Türkiye'nin gelişiminin ve kalkınmasının temel koşulunun tarım sektörünün ve tarım paydaşlarının, çiftçinin gelişmesiyle paralel ilerleyeceğine işaret eden Korkut şunları söyledi:

"Üyelerimizin hak ve yetkilerini savunmak ve bu yetkilerin kullanılabilmesini sağlamak üzere resmi ve özel kuruluşlarda girişimlerde bulunacağız. Mesleğin geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla teknik ve bilimsel araştırmalara katılıp, toplantı ve sergiler düzenleyerek, diğer paydaş kuruluşların bu çalışmalara katılımını sağlayacağız. Bu ve yapmayı düşündüğümüz birçok iş için, ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızla daha güçlü bir ZMO, daha güçlü bir TMMOB için 23. Dönem Şube Yönetim Kurulu'na aday olduğumu belirtir, kamuoyuna ve meslektaşlarıma saygılarımı sunarım."

Kaynak: İHA