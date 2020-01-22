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FIA Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2020, yarın Monte Carlo'da başlıyor. Yapılan açıklamaya göre 16 etap üzerinden gerçekleştirilecek organizasyonun 10. etabı 24-27 Eylül tarihlerinde Marmaris’te düzenlenecek.Dünya Ralli Şampiyonası’nda 6 şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu...

FIA Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2020, yarın Monte Carlo'da başlıyor.

Yapılan açıklamaya göre 16 etap üzerinden gerçekleştirilecek organizasyonun 10. etabı 24-27 Eylül tarihlerinde Marmaris’te düzenlenecek.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda 6 şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, bu sezon Toyota Gazoo Racing takımında mücadele edecek.


Kaynak: AA



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