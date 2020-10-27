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Fiat Egea ailesi yenilendi

2015 yılında seri üretime geçirilen ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine Tipo ismiyle ihraç edilen Egea model ailesi, 225 milyon dolarlık yatırımla yenilendi.

Fiat Egea ailesi yenilendi

2015 yılında seri üretime geçirilen ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine Tipo ismiyle ihraç edilen Egea model ailesi, 225 milyon dolarlık yatırımla yenilendi.

Egea model ailesi yenilendi. Modeller aynı zamanda yüksek performanslı ve çevre dostu motorlar da ekleniyor. Egea model ailesi kapsamlı bir şekilde yenilenirken, aileye katılan "Cross" ile rekabet gücüne güç katmaya hazırlanıyor.

Yenilenen araçlarda tasarımının haricinde; teknoloji açısından da kapsamlı bir dizayn yapıldı. Araçlar, en güncel Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatıldılar.

Ayrıca yenilenen araçlarda "Trafik İşareti Tanıma Sistemi', "Akıllı Hız Asistanı', "Şerit Takip Sistemi', "Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi', "Adaptif Uzun Far', "Kör Nokta Uyarı Sistemi', Ön park sensörleri gibi teknolojik özellikler bulunuyor.

Fiat Egea ailesi yenilendi



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