Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak

Zam haberleri sık sık gelmeye devam ederken Fiat Florino'ya 15 bin TL'lik Temmuz indirimi geldiği duyuruldu. Fiyatlarda güncelleme yapılırken merak edenler için yeni rakamlar yayınlandı.

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Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak

Ticari araç arayışında olanlara müjdeli haber geldi. En ucuz ticari araç alacaklar Fiat Fiorino'nun araştırmasına başladı. Temmuz 2023 fiyatları resmen belli oldu. Fiat Fiorino'ya diğer aylarda olduğu gibi Temmuz ayında da indirim haberini verdi.

FİORİNO TEMMUZ FİYAT LİSTESİ

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 fiyatı 485.900 TL, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı (kredili) 470.900 TL

1.4 Fire 77HP E6D Final 508.900 TL, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı (kredili) 493.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP 558.900 TL, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı (kredili) 543.900 TL

1.3 M.Jet 95HP tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 491.900 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyat (kredili) 476.900 TL

Fiat

 1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final'in tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 506.900 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı (kredili) 491.900 TL

1.4 Fire 77HP E6D Final'in tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 573.900 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı (kredili) 558.900 TL

1.3 M.Jet 95HP E6D Final'in tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 523.900 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı (kredili) 508.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final'in tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 526.900 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı (kredili) 511.900 TL

1.3 M.Jet 95HP E6D Final'in tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 593.900 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı (kredili) 578.900 TL

1.4 Fire 77HP E6D Final'in tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 543.900 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı (kredili) 528.900 TL

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