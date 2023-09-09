FIBA Dünya Kupası’nda final zamanı

2023 FIBA Dünya Kupası Finali'nde Almanya ile Sırbistan yarın karşı karşıya gelecek.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
FIBA Dünya Kupası’nda final zamanı

2023 FIBA Dünya Kupası Finali'nde Almanya ile Sırbistan yarın karşı karşıya gelecek. Turnuvada Sırbistan 2., Almanya ise ilk kez finalde mücadele edecek.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIBA Dünya Kupası'nda final zamanı geldi. Almanya ile Sırbistan yarın TSİ 15.40'ta Filipinler'in Pasay şehrinde bulunan Mall of Asia Arena'da karşı karşıya gelecek.

Almanya, turnuvada Finlandiya, Avustralya ve Japonya ile E Grubu'nda yer aldı ve 3'te 3 yaptı. Almanlar, 2. turda da Gürcistan ve Slovenya'yı mağlup ederek yoluna yenilgisiz devam etti. Almanya, çeyrek finalde Letonya'yı ve yarı finalde de ABD'yi mağlup ederek finale geldi.

B Grubu'nda Güney Sudan, Porto Riko ve Çin ile mücadele eden Sırbistan grubunu yenilgisiz tamamladı. Sırplar 2. turda İtalya'ya kaybederken, Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup etti. Sırbistan çeyrek finalde Litvanya'yı geçti, yarı finalde de ABD'yi saf dışı bırakarak finale yükseldi.

Sırbistan 2., Almanya ilk kez final oynayacak

Sırbistan Dünya Kupası tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek. Sırplar daha önce 2014 yılında İspanya'nın organize ettiği turnuvada finalde ABD ile karşılaştı ve 129-92'lik skorla kaybetti. Almanya ise tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşayacak. Almanlar Dünya Kupası'nda en büyük derecesini 2002 yılında elde etti. ABD'de düzenlenen turnuvada Yeni Zelanda'yı 117-94'lük skorla yenerek 3. olmuştu.

İstatistiklerle iki takım

Turnuvada Sırbistan 97.7 sayı, 25.0 asist ve 34.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyor. Almanya ise 94.4, 23.9 asist ve 36.3 ribaund ortalamasıyla oynuyor. Sırbistan'da Bogdan Bogdanovic 19.4 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, Almanya'da ise Dennis Schröder 17.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımın katkıda bulunuyor.

FIBA Dünya Kupası’nda final zamanı

FIBA Dünya Kupası’nda final zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
Tour of Van Uluslararası Bisiklet Yarışı’nın Erciş etabı tamamlandı
Tour of Van Uluslararası Bisiklet Yarışı’nın Erciş etabı tamamlandı
Hüseyin Eroğlu: “Vizyonumuz Avrupa’ya oyuncu taşımak”
Hüseyin Eroğlu: “Vizyonumuz Avrupa’ya oyuncu taşımak”
Eda Erdem Dündar: "Bugün dünyanın en mutlu insanıyım"
Eda Erdem Dündar: "Bugün dünyanın en mutlu insanıyım"
Son Haberler
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı
Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda kazandı
Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda kazandı
Fatih’te ayak tenisi turnuvası bu yıl 3. kez düzenlendi
Fatih’te ayak tenisi turnuvası bu yıl 3. kez düzenlendi
Florin Nita, Gaziantep FK’da
Florin Nita, Gaziantep FK’da
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
1969 Bilecik Spor Kulübü, ilk hazırlık maçında göz doldurdu
1969 Bilecik Spor Kulübü, ilk hazırlık maçında göz doldurdu
İnegöl Belediyesi Yaz Okulları’nda öğrenciler sertifikalarını aldı
İnegöl Belediyesi Yaz Okulları’nda öğrenciler sertifikalarını aldı
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!