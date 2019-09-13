FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya oldu İspanya ile Avustralya arasındaki mücadele nefesleri kesti! Normal süresi 71-71, ilk uzatma devresi 80-80 biten karşılaşmadan, iki uzatma sonrası 95-88 galip ayrılan İspanya, FIBA Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu.

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FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist, Avustralya'yı 95-88 yenen İspanya oldu! Marc Gasol, Sergio Llull ve Ricky Rubio'nun etkili oyunlarıyla sonuca giden İspanya, FIBA Dünya Kupası'nda finale yükselmeyi başardı. Avustralya'da Andrew Bogut ve Patty Mills'in çabaları mağlubiyeti engelleyemedi. Maçın normal süresi 71-71, ilk uzatma devresi 80-80 bitti. İspanya'nın finaldeki rakibi, Arjantin ile Fransa arasında oynanacak olan yarı finali müsabakasının galibi olacak.



