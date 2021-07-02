FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri 2021: Türkiye - Yunanistan maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

2021 FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde B grubunda mücadele ede 12 dev adam Uruguay'ı 86-95 ve Çek Cumhuriyeti'ni 87-70 yenerek gruptan namağlup çıkmayı başarmıştı. Yarı final karşılaşmasında ise A grubunu 2. sırada bitiren Yunanistan ile eşleşen basketbol Milli takımı için sporseverlerin merak ettiği Türkiye - Yunanistan maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? soruları araştırılmaya başlandı. İşte o cevaplar...

FIBA ERKEKLER OLİMPİYAT ELEMELERİ 2021: TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli basketbol erkek takımımızın Yunanistan ile oynayacağı müsabaka 4 Temmuz Pazar günü TSİ 02.35’te başlayacak. Karşılaşma NTV'den naklen yayınlanacak.

Bu karşılaşmayı kazanan taraf, 5 Temmuz Pazartesi günü Türkiye saati ile 02.05’te final oynamaya hak kazanacak.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

4 Temmuz Pazar günü saat 02:35'te başlayacak karşılaşma NTV'den şifresiz olarak izleyenlere naklen yayınlanacak.