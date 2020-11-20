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  3. FIBA EuroBasket 2022 Elemeleri’nde Türkiye'nin maç programı belli oldu

FIBA EuroBasket 2022 Elemeleri’nde Türkiye'nin maç programı belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ve İsveç maçlarının programı belli oldu.

FIBA EuroBasket 2022 Elemeleri’nde Türkiye'nin maç programı belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ve İsveç maçlarının programı belli oldu.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Basketbol Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) 2022 Elemeleri'nin yaklaşan penceresi için maç takvimi ve maçların oynanacağı saatler onaylandı. 27-30 Kasım tarihleri arasında Avrupa genelinde onaylanan 8 ülkede gerçekleşecek olan her grubun maçları, tüm katılımcıların sağlık ve güvenliğini sağlamak için korumalı fanus ortamında oynanacak.

Fanus ortamında düzenlenecek turnuvada maçlar; Espoo (Finlandiya), İstanbul (Türkiye), Ljubljana (Slovenya), Pau (Fransa), Saraybosna (Bosna Hersek), Valensiya (İspanya), Vilnius (Litvanya), Tallinn'de (Estonya) oynanacak.

FIBA İcra Kurulu, hem Kasım hem de Şubat pencerelerinin iç saha ve deplasman maçları yerine fanus ortamında oynanması kararını eylül ayında almıştı.

FIBA EuroBasket 2022 Elemeleri’nde Türkiye'nin maç programı belli oldu

Buna göre A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'ndaki maçların programı şu şekilde:

27 Kasım Cuma

16.00 Hollanda - İsveç

19.00 Hırvatistan - Türkiye

29 Kasım Pazar

17.00 Hollanda - Türkiye

20.00 İsveç - Hırvatistan

Maçların TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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