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  3. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 61 - TTT Riga: 62

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 61 - TTT Riga: 62

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 13. hafta maçında Fenerbahçe, Letonya ekibi TTT Riga ekibine 62-61 mağlup oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 61 - TTT Riga: 62

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 13. hafta maçında Fenerbahçe, Letonya ekibi TTT Riga ekibine 62-61 mağlup oldu.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Geert Jacobs xx, Tomislav Vovk x, Andrada Csender xx

Fenerbahçe: Kelsey Plum xxx 20, Anastasiya Verameyenka xx 12, Kia Vaughn xx 6, Birsel Vardarlı Demirmen x 2, Cecilia Zandalasini x 5, Bria Hartley xx 12, Ayşe Cora x 4, Kiah Stokes x 1, Giorgia Sottana x

Başantrenör: Valerie Garnier

TTT Riga: Sheylani Peddy xx 14, Ieva Pulvere xx 7, Aija Brumermane xx 7, Kristine Vitola xx 12, Gunta Basko xx 8, Ivey Slaughter x 6, Kate Kreslina x 6, Baiba Eglite x 2, Karline Pilabere x

Başantrenör: Martins Zibarts

1. Periyot: 17-21 (TTT Riga lehine)

Devre: 25-36 (TTT Riga lehine)

3. Periyot: 45-50 (TTT Riga lehine)

Kaynak: İHA

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