FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 50 - Fenerbahçe: 78

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. İki Türk takımının mücadelesinde kazanan taraf 50-78'lik skorla sarı-lacivertli ekip oldu.

Hülya Çoklar sakatlandı

Son haftalarda sakatlıklar ve takımdan ayrılan oyunculardan başı dertte olan Hatay Büyükşehir Belediyespor'da mücadelenin henüz ilk çeyreğinde Hülya Çoklar sakatlandı. Genç oyuncu gözyaşları içerisinde salonu sedyeyle terk etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da sadece 7 oyuncu mücadelede yer aldı.

Salon: Antakya

Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan) xx, Paulina Gajdosz (Polonya) xx, Aleksander Pavlov (Makedonya) xx

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay xx 8, Yeliz Doğan xx 2, İlsu Darıcıoğlu xx, Williams xxx 11, Hülya Çoklar xx, Gizem Başaran xxx 13, Merve Aydın xxx 16

Fenerbahçe: Ayşe Cora xx, Birsel Vardarlı xx, Kia Vaughn xxx 12, Kelsey Plum xxx 15, Tuğçe Canıtez xx 4, Giorgia Sottana xx 4, Özge Yavaş xx 2, Cecilia Zandalasini xxx 12, Bria Hartley xxx 11, Esra Ural xx 4, Kiah Stokes xx 14

1. Periyot: 12-27 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 31-41 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 43-60 (Fenerbahçe lehine)

Kaynak: İHA