FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 74 - Caroline Basket: 66
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Fransa ekibi Carolo Basket'i 74-66 mağlup etti.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Fransa ekibi Carolo Basket'i 74-66 mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Nikolaos Somos xx (Yunanistan), Svetlana Stoyanova xx (Bulgaristan), Guy Simany xx (İsrail)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay xx 3, İlsu Darıcıoğlu xx, Cansu Köksal xxx 6, Snytsina xxx 22, Williams xxx 20, Hülya Çoklar xx, Gizem Başaran xxx 4, Gajic xxx 6, Merve Aydın xxx 13
Carolo Basket: Bouderra xx 10, Peters xxx 25, Sara xx 9, Maria Filip xx 2, Zofia xx 10, Robert xx 10, Marie-Eve xx
1. Periyot: 18-13 (Hatay lehine)
Devre: 36-29 (Hatay lehine)
3. Periyot: 58-54 (Hatay lehine)
Kaynak: İHA
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