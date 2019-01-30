FIBA Şampiyonlar Ligi: Anwil Wloclawek: 95 - Banvit: 84
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 13. haftasında Banvit, deplasmanda Polonya ekibi Anwil Wlocklawek'i normal süresi 80-80 sona eren maçta 95-84 mağlup ederek grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 13. haftasında Banvit, deplasmanda Polonya ekibi Anwil Wlocklawek'i normal süresi 80-80 sona eren maçta 95-84 mağlup ederek grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.
Salon: Hala Mistrzow
Hakemler: Marius Ciulic xx, Apostolos Kalpakas xx, Zdenko Tomasovic xx
Anwil Wloclawek: Aaron Broussard xx 11, Kamil Laczynski x 3, Michal Michalak xxx 18, Josip Sobin x 4, Jaroslaw Zyskowski xxx 22, Mateusz Kostrzewski x 4, Nikola Markovic xx 11, Vladimir Mihailovic x 5, Chase Simon x 6
Başantrenör: Igor Milicic
Banvit: McKenzie Moore xx 13, Jordan Morgan xx 12, Gary Neal xxx 19, Alex Perez xxx 18, D.J. Shelton xxxx 27, Metehan Akyel xx 6
Başantrenör: Hakan Demir
1. Periyot: 29-19 (Anwil Wloclawek lehine)
Devre: 47-39 (Anwil Wloclawek lehine)
3. Periyot: 67-61 (Anwil Wloclawek lehine)
4. Periyot: 80-80
Kaynak: İHA
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