FIBA Şampiyonlar Ligi: Banvit: 96 - Sidigas Avellino: 88 FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12. hafta maçında Banvit, Bandırma'da konuk ettiği Sidigas Avellino'yu 96-88 mağlup ederek ilk iki için avantaj elde etti.

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