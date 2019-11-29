Fibabanka'dan Altın Kiraz Hesap

İSTANBUL (AA) - Fibabanka, cazip faiz oranlı mevduat ürünü Kiraz Hesap'ın kapsamını genişleterek birikimlerini altın cinsinden ve banka güvencesinde saklamak isteyen müşterileri için Altın Kiraz Hesap ürününü hizmete aldı.

Fibabanka açıklamasına göre, gecelik vadeli mevduatlara yüksek faiz oranı ve 60 gün boyunca hoş geldin faizi sunan Altın Kiraz Hesap'ta en düşük 260 gram, en yüksek ise 2 bin 500 gram altın değerlendirilebiliyor.

Altın Kiraz Hesap sahipleri, altın birikimlerini artık güvenle yapabiliyor. Üstelik kaybolma ve çalınma riski olmadan, işçilik maliyeti ödemeden, güvenle altına yatırım yaparken günlük faiz kazanabilme fırsatından da faydalanabiliyor. Altın Kiraz Hesap açılışları Fibabanka şubelerinden gerçekleştirilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Bireysel Bankacılık ve Kaynak Yönetimi'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken, "Fibabanka olarak Türkiye’de ilklere imza atmaya ve yenilikçi ürünler sunarak müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Birikim yaparken paranızın değerini düşürmeden harcama avantajı sunan Kiraz Hesap'ta artık altın ile de birikim yapma imkânı sunuyoruz. Ürün ve hizmet ağımızı genişleterek müşterilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA