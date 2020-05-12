Fibabanka'dan ilk çeyrekte 63,1 milyon liralık net kar

İSTANBUL (AA) - Fibabanka, yılın ilk çeyreğinde 63,1 milyon lira net kar elde etti.

Fibabanka'nın açıklamasına göre, ilk çeyrekte 83,1 milyon lira vergi öncesi kar açıklayan bankanın vergi sonrası net karı 63,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Mart sonu itibarıyla aktif toplamı 23,9 milyar liraya ulaşan Fibabanka'nın kredi portföy büyüklüğü net 16,5 milyar TL, kredilerin toplam aktifler içindeki payı ise yüzde 69 oldu. Aynı dönemde, toplam pasiflerin yüzde 59'unu oluşturan müşteri mevduatı ise 14,1 milyar TL seviyesine yükseldi.

Güçlü sermaye odağını korumaya devam bankanın 31 Mart itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 19,34 seviyesinde gerçekleşti.





- "Bu dönemde de ekonomiye destek vermeyi sürdürdük"





Açıklamada ilk çeyreğe ait finansal sonuçlarla ilgili değerlendirmeleri yer alan Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bu dönemde de ekonomiye destek vermeye devam ettiklerini ve sonuçlardan memnun olduklarını bildirdi.

Türk bankacılık sektörünün genç ve dinamik oyuncularından biri olarak, "anlarız hızla, çözeriz hızla" yaklaşımları ve "müşterinin ayağına giden banka" anlayışları çerçevesinde ilk çeyreği başarılı bir performansla hedefler doğrultusunda tamamladıklarını anlatan Mert, şu ifadeleri kullandı:

"Tabana yaygın bankacılık anlayışımızla, teknolojiyi tüm iş yapış şekillerimizin merkezine koyarak ürün çeşitliliğimizi artırmak bu yıl da en önemli hedeflerimiz arasında. Ayrıca, bu dönemde, salgın nedeniyle zor günler geçiren ve bu virüsle mücadele eden ülkemizin ihtiyaç sahibi ailelerine destek olabilmek amacıyla; Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3,6 milyon TL bağışta bulunduk. İlk çeyreği güçlü teknolojik alt yapımızla müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak başarıyla tamamladık."

Kaynak: AA