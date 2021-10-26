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FIBA'dan Ufuk Sarıca'ya ceza! 2 maçta takımın başında olamayacak!

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca'ya geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nin Rusya'da düzenlenen 8'li final maçları sonrası gecikmeli olarak 2 maç ceza verdi. Ufuk Sarıca'nın geçen sezondan aldığı ceza nedeniyle FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 maçta takımını yönetemeyeceği ifade edildi.

FIBA'dan Ufuk Sarıca'ya ceza! 2 maçta takımın başında olamayacak!

FIBA, Pınar Karşıyaka'da antrenörlük görevine devam eden Ufuk Sarıca'ya geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin Rusya'da düzenlenen 8'li final maçların ardından gecikmeli olarak 2 maç ceza verdi. Ufuk Sarıca'nın geçen sezondan aldığı ceza nedeniyle FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 maçta takımın başında olamayacağı bildirildi. Pınar Karşıyaka tarafından yapılan açıklamada, geçen sezon Rusya'da düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final müsabakalarının ardından antrenör Ufuk Sarıca'ya verilen cezanın kulübe geç tebliğ edildiği belirtildi.

KARAR AĞIR BULUNDU

İlk iki haftası geride kalan FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka'da, Ufuk Sarıca'nın bu akşam Baxi Manresa'yla İzmir'de yapılacak liderlik mücadelesi dahil 2 maçta takımın başında olamayacağı ifade edildi. Pınar Karşıyaka, "Aldığımız bu ceza sonrası gerek cezanın ağırlığı gerekse de tarafımıza tebliğ edilmesinde yaşanan gecikme ve aksaklıklardan kaynaklanan hukuki haklarımızı kullanıp, ilgili yönetmelikler çerçevesinde yasal sürecin takipçisi olacağız" ifadeleriyle kara tepki gösterdi. B Grubu'nda ilk 2 maçını kayıpsız geçen Pınar Karşıyaka, grupta bugün Manresa'yı konuk ettikten sonra 4'üncü hafta rakibiyle 9 Kasım Salı günü İspanya'da karşı karlıya gelecek.

FIBA'dan Ufuk Sarıca'ya ceza! 2 maçta takımın başında olamayacak!

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