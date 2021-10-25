Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı görev tanımı nedir, Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı ne iş yapar, Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı Tanımı;

Fiber optik kabloları verlen iş programı doğrultusunda tesisatını çeken ev kabloların bağlantısını yapan kişidir.

Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı Maaşları

Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı maaşı ortalama aylık 5.300- TL’dir. En düşük Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.450 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı Ne İş Yapar?

Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kurulumcuları Ve Servis Elemanları

Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı mesleğinin meslek kodu 7422.01 olarak belirlenmiştir



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