Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı görev tanımı nedir, Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı ne iş yapar, Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı Tanımı;

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Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı Maaşları

Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8189.12

Meslek Adı :

Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş güvenliği tedbirleri çerçevesinde, standartlarına uygun olarak; fiber optik kablo üretim hattındaki makineleri kullanan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş güvenliği tedbirlerini alarak, iş talimatları ve yönetmeliklere uygun olarak paslanmaz çelik tüp üretimine hazırlık yapmak,

b) İş güvenliği tedbirlerini alarak, iş talimatları ve yönetmeliklere uygun olarak paslanmaz çelik tüp üretimi yapmak,

c) İş güvenliği tedbirlerini alarak, iş talimatları ve yönetmeliklere uygun olarak alüminyum tüp üretimine hazırlık yapmak,

d) İş güvenliği tedbirlerini alarak, iş talimatları ve yönetmeliklere uygun olarak alimünyum tüp üretimi yapmak,

e) İş güvenliği tedbirlerini alarak, makine bakım kılavuzlarına uygun olarak tel tavlama ve yüzey kaplama

f) Hattında kullanılan makinelerin bakım ve kontrollerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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