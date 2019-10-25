Fiber teknede 10 göçmen yakalandı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, fiber tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan 10 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, çarşamba gecesi saat 23.30'da, Madra Çayı açıklarında, bir grup kaçağın fiber tekneyle, yasa dışı geçiş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan teknede, 6'sı Suriye, 4'ü Filistin uyruklu olmak üzere 10 kaçak göçmen yakalandı. 5'i erkek, 5'i kadın olan kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kaynak: DHA