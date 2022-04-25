Fiberglasçı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fiberglasçı görev tanımı nedir, Fiberglasçı ne iş yapar, Fiberglasçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fiberglasçı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fiberglasçı Tanımı;

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Fiberglasçı Maaşı Ne Kadar? 2022 Fiberglasçı Maaşları

Fiberglasçı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fiberglasçı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fiberglasçı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.23

Meslek Adı :

Fiberglasçı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli alanlarda kullanılmak üzere, kalıplar vasıtasıyla uygun mamuller üretmek için; cam elyafın polyester ile uygulanarak sertleşmesinden elde edilen fiberglasın imalatını, onarımını ve montajını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fiberglasçı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretilecek mamulün modelini çıkartmak,

b) Mamulü üretmek için kalıp ayırıcı olarak satılan kimyasal malzemeyi kullanarak modelden kalıp yapmak,

c) Kalıp oluştuktan sonra kalıbın üzerine kalıp ayırıcı sürerek kuruduktan sonra fiberglasın kalıptan ayrılmasını sağlamak,

d) İstenilen işe göre kalıp ile üretim yapmak,

e) Yapılan işi yerine alıştırmak,

f) Polyesteri cam elyafına emdirerek güç uygulayarak fırça ile bastırmak,

g) Polyesterin içindeki sıvı malzemenin (kobalt, sertleştirici pereksit, cam elyaf) elle animasyonu yapılacaksa; polyesteri kalıp içine sürüp üzerine cam elyafı sermek,

h) Parçaları birleştirmek için tesviye işlemi yapmak ve parçaları birleştirmek,

i) Parçaların biri birine örtüşmesini sağlamak,

j) Delik, yüksük ve yapıştırma işlemini yaparak montajını yapmak,

k) Taşlama motoru ile fazlalıkları kesmek,

l) Gerekli şekil verme işlemlerini yapmak,

m) Macunlama ve zımparalama yapmak,

n) Boyama ve vernik işlemi yapmak,

o) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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