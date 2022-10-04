Fıçı İmalat İşçisi (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fıçı İmalat İşçisi (Ağaç) görev tanımı nedir, Fıçı İmalat İşçisi (Ağaç) ne iş yapar, Fıçı İmalat İşçisi (Ağaç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fıçı İmalat İşçisi (Ağaç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fıçı İmalat İşçisi (Ağaç) Tanımı;

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Fıçı İmalat İşçisi (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Fıçı İmalat İşçisi (Ağaç) Maaşları

Fıçı İmalat İşçisi (Ağaç) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fıçı İmalat İşçisi (Ağaç) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fıçı İmalat İşçisi (Ağaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.08

Meslek Adı :

Fıçı İmalat İşçisi (Ağaç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elle veya elektrikli aletler yardımıyla sıvı veya kuru malzemenin muhafazasına mahsus ahşap fıçıları imal veya tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fıçı İmalat İşçisi (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tomruklardan biçmek, bükmek, eklemek ve rendelemek suretiyle fıçı tahtalarını hazırlamak,fıçı tahtalarını istenilen şekilde birleştirerek nihayetlerini toplar ve aynı hizada kesmek, b) Montajı kısmen tamamlanan fıçıya geçici çemberler takmak ve çemberi sıkmak,

c) Fıçının ağacını yumuşatmak için buhara tutmak,

d) Fıçı tahtalarından birini delmek, raybalamak ve meydana gelen tıkaç deliğine havşa açmak,

e) Fıçı tahtalarının uçlarını kesip, düzeltmek, alt ve üst kapakların takılması için yuvalar açmak,

f) Kapakları biçmek, yuvarlatmak, düzeltmek ve önceden hazırlanmış olanları kullanmak suretiyle yapmak,

g) Kapakları çembere geçirerek etrafına fıçı tahtalarını preslemek,

h) Metal veya ağaç çemberleri eğerek şekillendirmek, uçlarını perçinlemek ve perçinlenen çemberleri fıçıya iyice intibak ettirmek,

i) Geçici çemberleri fıçıdan söküp ve yerlerine zorlama suretiyle daimi çemberler geçirmek,

j) Fıçının yüzlerini düzelterek perdahlamak,

k) Kırık tahta, kapak ve çemberleri değiştirmek ve sızan ek yerlerini tıkamak suretiyle sakat fıçıları tamir etmek,

l) Fıçının iç kısmına sızıntıyı ve sıvı maddenin doğrudan doğruya tahta ile temasını önlemek üzere bir tecrit maddesi ile kaplamak ve aynı zamanda fıçı eklerinin sağlamlığını kontrol etmek üzere fıçıyı muayene etmek. Dairevi ahşap tankları da inşa veya tamir etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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