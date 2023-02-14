Fidan Aliti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fidan Aliti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fidan Aliti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fidan Aliti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fidan Aliti 3 Ekim 1993 tarihinde Binningen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fidan Aliti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Fidan Aliti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fidan Aliti'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fidan Aliti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fidanaliti/

http://www.facebook.com/FidanAliti33/?fref=ts

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Fidan Aliti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fidan Aliti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fidan Aliti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fidan Aliti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında BSC Old Boys II

1 Temmuz 2011 yılında BSC Old Boys

1 Temmuz 2013 yılında Luzern U21

1 Ocak 2014 yılında FC Luzern

31 Ağu 2015 yılında FC Sheriff

31 Ağu 2016 yılında Slaven Belupo

31 Ağu 2017 yılında KF Skënderbeu

3 Şubat 2019 yılında Kalmar FF

2 Ekim 2020 yılında FC Zürich

30 Haziran 2021 yılında Kalmar FF

1 Temmuz 2021 yılında FC Zürich

Fidan Aliti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fidan Aliti şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fidan Aliti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Concordia Basel (–2006), FC Basel (2006–2010), BSC Old Boys (2010–2011)

Kosova takımında 3 numaralı formasıyla 11 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 1 gol atmıştır.

Arnavutluk takımında 4 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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