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  3. Fidan dikmek amacıyla kazdığı topraktan patlamamış el bombası çıktı

Fidan dikmek amacıyla kazdığı topraktan patlamamış el bombası çıktı

Manisa'da fidan dikmek amacıyla toprağı kazan işçi toprağın içinden bir cisim buldu ve bu cisimle kulübeye getirdi. Kızı tarafından bu cismin patlamamış el bombası olduğunu öğrenen çiftçi hemen polislere haber verdi. Bomba imha edildi.

Manisa'da Alaşehir’e bağlı Kurtuluş Mahallesi Büyükselçuklu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda fidancılık yapan Habit Topçu, fidan dikmek için bahçesini kazdı. Topçu, kazı yaparken toprağın yaklaşık olarak 25 santimetre altında olan cismi fark etti. Bulduğu cismi kulübesine getiren Topçu, kızı Server Topçu tarafından bu cismin bir el bombası olduğunu öğrendi.

Topçu ailesinin durumu hemen polise haber vermesi nedeniyle olay yerine çok geçmeden polis ekipleri sevk edildi. İncelemeden sonra patlamamış el bombası için Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden bomba uzmanı ekibi getirildi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, el bombasını kulübenin yanındaki boş arazide fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fidan dikmek amacıyla kazdığı topraktan patlamamış el bombası çıktı

"KIZIM SÖYLEDİ BOMBA OLDUĞUNU"

Fidan dikmek amacıyla toprağı kazarken bombayı bulan Habit Topçu, “Fidan dikmek için toprak alıyordum. Toprağın altında bomba çıktı. Elime alıp gittim. Bomba olduğunu dahi bilmiyordum. Kızım söyledi bomba olduğunu. 25-30 santimetre toprağın altındaydı” dedi.

Babasının bombayı fark etmediğini ve kulübeye getirdiğini söyleyen Servet Topçu, “Babam toprak alabilmek için ağacın altını kazmış. Bomba olduğunu fark etmemiş fidanlığa kadar getirmiş. Ben fark ettim. Fünyesinin de patlamadığını görünce hemen polise bildirdim. Onlar da hemen geldiler, bombayla ilgilendiler” sözlerini kullandı. Fidan dikmek amacıyla kazdığı topraktan patlamamış el bombası çıktıFidan dikmek amacıyla kazdığı topraktan patlamamış el bombası çıktı

 

(İHA)

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