Fidan dikmek amacıyla kazdığı topraktan patlamamış el bombası çıktı

Manisa'da Alaşehir’e bağlı Kurtuluş Mahallesi Büyükselçuklu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda fidancılık yapan Habit Topçu, fidan dikmek için bahçesini kazdı. Topçu, kazı yaparken toprağın yaklaşık olarak 25 santimetre altında olan cismi fark etti. Bulduğu cismi kulübesine getiren Topçu, kızı Server Topçu tarafından bu cismin bir el bombası olduğunu öğrendi.

Topçu ailesinin durumu hemen polise haber vermesi nedeniyle olay yerine çok geçmeden polis ekipleri sevk edildi. İncelemeden sonra patlamamış el bombası için Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden bomba uzmanı ekibi getirildi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, el bombasını kulübenin yanındaki boş arazide fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KIZIM SÖYLEDİ BOMBA OLDUĞUNU"

Fidan dikmek amacıyla toprağı kazarken bombayı bulan Habit Topçu, “Fidan dikmek için toprak alıyordum. Toprağın altında bomba çıktı. Elime alıp gittim. Bomba olduğunu dahi bilmiyordum. Kızım söyledi bomba olduğunu. 25-30 santimetre toprağın altındaydı” dedi.



Babasının bombayı fark etmediğini ve kulübeye getirdiğini söyleyen Servet Topçu, “Babam toprak alabilmek için ağacın altını kazmış. Bomba olduğunu fark etmemiş fidanlığa kadar getirmiş. Ben fark ettim. Fünyesinin de patlamadığını görünce hemen polise bildirdim. Onlar da hemen geldiler, bombayla ilgilendiler” sözlerini kullandı.

(İHA)