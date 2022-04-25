Fidan Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fidan Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Fidan Yetiştiricisi ne iş yapar, Fidan Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fidan Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fidan Yetiştiricisi Tanımı;

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Fidan Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Fidan Yetiştiricisi Maaşları

Fidan Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fidan Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fidan Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.05

Meslek Adı :

Fidan Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fidan Yetiştiricisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, fidan üretimi için ön hazırlık, toprağı ekim ve dikim için hazırlama, damızlık bahçesi tesis etme, tohum, çöğür ve çelikten fidan üretme ve satış işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Fidan Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Toprak, su analizinin yapılmasını sağlamak,

b) Yetiştirilecek bitki türü ve çeşidini tespit etmek,

c) Tohum ve çöğür temin etmek,

d) Ekim ve dikim planlaması yapmak,

e) Toprak dezenfeksiyonu yapmak,

f) Toprağı sürmek, bellemek, çapalamak,

g) Eksik bitki besin maddelerini ilave etmek,

h) Sulama suyunu temin etmek,

i) Fidan çukurlarını hazırlamak,

j) Herek hazırlamak,

k) Fidanların dikim budamalarını yapmak,

l) Fidanları dikmek, can suyu vermek,

m) Tohumu çimlenme için hazırlamak, n) Tohum ekim parselini hazırlamak, ekmek,

o) Çöğürlerin bakımını yapmak, sulamak, sökmek, sınıflandırmak,

p) Çöğürleri ve çelikleri aşı parseline dikmek,

q) Çöğürlerin ve çeliklerin aşılanmasını sağlamak,

r) Çeliklerin bakımını yapmak, sulamak, sökmek, sınıflandırmak,

s) Fidanları tür ve çeşidine ve boylarına göre sınıflandırmak,

t) Fidanları etiketlemek, hendeklemek, nakil ve sağlık belgelerini almak, satışını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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