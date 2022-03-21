Fidan Yetiştirme Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fidan Yetiştirme Teknikeri görev tanımı nedir, Fidan Yetiştirme Teknikeri ne iş yapar, Fidan Yetiştirme Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fidan Yetiştirme Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fidan Yetiştirme Teknikeri Tanımı;

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Fidan Yetiştirme Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Fidan Yetiştirme Teknikeri Maaşları

Fidan Yetiştirme Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fidan Yetiştirme Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fidan Yetiştirme Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.19

Meslek Adı :

Fidan Yetiştirme Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Süs bitkileri ve meyve ağaçlarını aşı, tohum, çelik, kök sürgünü, yumru gibi yöntemlerle fidan olarak yetiştiren kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Fidan Yetiştirme Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretimi yapılacak bitki veya fidanların özelliklerini de dikkate alarak elverişli iklim ve toprak yapısını belirlemek,

b) Fidanlık yapılacak yerin seçimini yapmak,

c) Fidan yetiştiriciliği için uygun ortamı sağlamak,

d) Toprağı analiz ettirmek ve çıkan sonuca göre gerekli geliştirme çalışmalarını yapmak,

e) Üretim yöntem ve tekniğini belirlemek ve buna göre araç gereçlerini hazırlamak,

f) Tohumlama ve aşılama işlemlerini mevsimsel özellikleri de dikkate alarak gerçekleştirmek,

g) Fidanların budanması, ilaçlanması ve uygun sulama teknikleriyle sulanması işlemlerini yapmak,

h) Yetiştirilen bitkinin özelliğine göre uygun söküm zamanını belirlemek ve söküm işlemini gerçekleştirmek,

i) Sökülen fidanların muhafazasını sağlamak, satışa hazırlamak, gerektiğinde satışını yapmak,

j) İlaçlama, söküm , aşılama.vb. aşamalarda işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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