Fidanlar ve kovanlar Yunusemre’den

Kurulduğu günden bu yana üreticileri destekleyen Yunusemre Belediyesi, bu yıl da desteğini devam ettiriyor. Yunusemre Belediyesi tarafından Muradiye Meydanında gerçekleştirilen törenle üreticilere fidanlar ve arı kovanları teslim edilirken, arıcılık eğitimini tamamlayan kursiyerlere de sertifikaları takdim edildi.

2019 yılında üreticiye 10 bin zeytin, 4 bin ceviz, 2 bin badem, 2 bin incir, desteği veren Yunusemre Belediyesi, Muradiye Meydanı'nda gerçekleştirildiği törenle çiftçilere fidan, arıcılara kovan dağıtırken; arıcılık eğitimini tamamlayan kursiyerlere de sertifikalarını verdi. Törene; Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi adayları, Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Mersinli, Daire Müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata üreticilere 14 bin zeytin, ceviz, badem ve incir fidanı dağıttıklarını belirtti.

Bu zamana kadar 140 bin fidan dağıtıldı

Bu zamana kadar çiftçilere yaklaşık 140 bin fidan dağıttıklarını anlatan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise, amaçlarının Yuntdağı'nda alternatif ürün çeşitliliğini arttırmak olduğunu kaydetti. Başkan Çerçi, "Kırsal kalkınmayı önemsiyoruz. Fidan dağıtımından hayvancılık desteklerine kadar pek çok kırsal kalkınma hamlemiz sürüyor. Arazi yollarımızın pek çoğunu tamamladık. Bütün mahallelerimizin ihtiyaçlarını gözeterek hizmet ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Yunusemre güzel çalışmalar yapıyor"

Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise ilçede tarımsal çalışmaların her geçen gün geliştiğini ifade ederek şunları söyledi: "Yunusemremiz 5 yıllık bir belediye olmasına rağmen kentimizin pek çok sorununu çözmek amacıyla çalışıyor. Kırsal alanda ürün çeşitliliğinin artırılması, vatandaşımızın gelirinin artması, yeni gelir kapılarının açılması anlamında güzel çalışmalar yapıyor. Bu anlamda bugünkü etkinlik çok önemli. Tüm bu projelerde emeği olan Belediye Başkanımız olmak üzere herkesi tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından arıcılara sertifikaları ve kovanları, üreticilere de fidanları verildi.

Kaynak: İHA