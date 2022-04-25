Fide Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fide Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Fide Yetiştiricisi ne iş yapar, Fide Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fide Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fide Yetiştiricisi Tanımı;

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Fide Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Fide Yetiştiricisi Maaşları

Fide Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fide Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fide Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.35

Meslek Adı :

Fide Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bitki türüne uygun üretim yöntemini kullanarak tekniğine uygun sağlıklı fideler üretme işini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Fide Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim tekniklerini araştırmak,

b) Ekim dikim yerlerini hazırlamak,

c) Bitkilerde büyüme ve hareket fizyolojisini araştırmak,

d) Toprağın oluşumunu incelemek,

e) Gübreleme yapmak, f) Ekim dikim yerlerini hazırlamak,

g) Tohumla üretim yapmak,

h) Çelikle üretim yapmak,

i) Aşıyla üretim yapmak, j) Daldırmayla üretim yapmak,

k) Ayırma ve bölme ile üretim yapmak,

l) Bitkilerde görülen hastalıkları incelemek,

m) Bitkilerde görülen zararlıları incelemek,

n) Hastalık ve zararlılarla mücadele yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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