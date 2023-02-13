Fidel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fidel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fidel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fidel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fidel 27 Ekim 1989 tarihinde Dehesa de Riotinto şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fidel Chaves de la Torre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fidel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Fidel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Fidel'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fidel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fidel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fidel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fidel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Recr. Huelva B

1 Temmuz 2010 yılında Recr. Huelva

11 Temmuz 2012 yılında Elche CF

10 Temmuz 2014 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2015 yılında Elche CF

1 Temmuz 2015 yılında Córdoba CF

18 Temmuz 2016 yılında UD Almería

1 Temmuz 2018 yılında Las Palmas

1 Temmuz 2019 yılında Elche CF

Fidel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fidel şuan Elche CF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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