Fidel Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fidel Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fidel Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fidel Martinez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fidel Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fidel Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fidel Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fidel Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fidel Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fidel Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fidel Martinez 15 Şubat 1990 tarihinde Shushufindi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ekvador,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Fidel Francisco Martínez Tenorio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fidel Martinez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Fidel Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 21 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Fidel Martinez'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fidel Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fmartinez_9/

Fidel Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fidel Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fidel Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fidel Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2008 yılında CSD del Valle

3 Ağustos 2008 yılında Cruzeiro U20

31 Aralık 2009 yılında CSD del Valle

1 Ocak 2010 yılında AA Caldense

11 Şubat 2010 yılında CSD del Valle

13 Şubat 2010 yılında Deportivo Quito

21 Mayıs 2012 yılında CSD del Valle

1 Temmuz 2012 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2014 yılında Leones Negros

30 Haziran 2015 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2015 yılında UNAM Pumas

1 Ocak 2017 yılında Atlas

16 Ocak 2018 yılında Peñarol

30 Haziran 2018 yılında Atlas

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2019 yılında Barcelona SC

1 Eylül 2020 yılında SH Shenhua

1 Ocak 2021 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2022 yılında Querétaro FC

21 Haziran 2022 yılında Barcelona SC

Fidel Martinez kimdir

Fidel Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fidel Martinez şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Caribe Junior, Deportivo del Valle

Fidel Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 8 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fidel Martinez nereli

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