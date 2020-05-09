Fidyekızık Spor tesisleri yenileniyor

Yıldırım Belediyesi çocukların ve gençlerin sağlıklı yaşamın temel unsuru olan sporla iç içe yetişmeleri için spor tesislerini ilçeye kazandırmaya devam ediyor. Fidyekızık Spor Tesisleri'ne ilk kazma vuruldu.

Geleceğe yatırımın gençliğe yapılan yatırım olduğu ilkesiyle şehirde yaşayan 250 bini aşkın genç Yıldırımlıya hitap eden projeler geliştiren Yıldırım Belediyesi, Fidyekızık Spor Tesisleri'ne modernize edilmek üzere ilk kazmayı vurdu. Uzun bir süredir artık işlevini yitirmiş halde olan Fidyekızık Futbol Sahası'nda başlayan çalışmalar kapsamında kale direkleri söküldü, etrafı çevreleyen çitler toplanırken, yenilenecek zemin için eski çimin söküm işlemleri de başladı. Yıldırım'da bulunan amatör spor kulüpleri için önemli bir eksikliği giderecek olan Fidyekızık Spor Tesisleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından daha modern bir görünüme kavuşacak.

İlçeye yapılan yatırımlar ile Yıldırım'ın değerinin her geçen gün biraz daha arttığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "250 bin genç nüfusu içerisinde barındıran şehrimizde evlatlarımızı sağlıklı bireyler olarak yetiştirebilmemiz için fiziki mekanlara ihtiyacımız var. Mevcut potansiyeli en iyi ve en doğru şekilde kullanarak sporda marka şehir hedefini tam anlamıyla yerine getirmek için bir yandan ilçemize bölgesel spor tesisleri kazandırırken diğer yandan da mevcut tesislerimizde tadilat çalışması gerçekleştirerek modern ve kullanışlı bir hale getiriyoruz" diye konuştu.

Spora ve sporcuya yıldırım destek

Fidyekızık Spor Tesisleri'nin Yıldırım ilçesindeki amatör spor kulüplerine hizmet eden en büyük nizami saha olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, "Fidyekızık Spor Tesislerimiz, bünyesinde 49 amatör spor kulübünü barındıran ilçemiz için çok önemli bir merkez. Bizde bu kapsamda hem sahamızın bakımını hem de tesisimizin restorasyonunu gerçekleştirerek Fidyekızık Spor Tesisimizi amatör spor kulüplerimize kazandıracağız. İlçemizde 49 amatör spor kulübü var. Biz bu kulüplerimize ulaşımdan malzeme desteğine kadar her türlü desteği sağlıyoruz. Spora ve sporcuya destek olmak ve ilçedeki çocukları spor yapmaya teşvik etmek adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Amatör spor kulüplerimizin müsabakalarını gerçekleştireceği bu tip sahaları kulüplerimize kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA