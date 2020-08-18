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FIFA 21, Playstore üzerinde ön siparişe açıldı!

Milyonların beklediği futbol oyunu FIFA 21, Türk Telekom'un oyun mağazası Playstore üzerinden ön siparişe açıldı.

FIFA 21, Playstore üzerinde ön siparişe açıldı!

Her yıl futbolseverlerin merakla beklediği oyun olan FIFA serisi, bu yıl 21'inci oyununu piyasaya sürecek. FIFA 21 adıyla çıkacak olan oyun, milyonlarca oyuncu tarafından bekleniyor. Bu sırada bir kampanya başlatan Türk Telekom'un oyun mağazası Playstore, FIFA 21'i ön siparişe açtı. Oyunu ön sipariş ile almayı düşünen oyuncular 419 TL yerine 379 TL'ye sahip olabilecekler.

Oyunun çıkış tarihi ise 9 Ekim 2020. Türkçe dil desteği de bulunan FIFA 21'de, oyuncular birçok yeni özellikle karşılaşacak. 

FIFA 21, Playstore üzerinde ön siparişe açıldı!

Oyunu Playstore'da ön sipariş verenler ise şu ek avantajlara sahip oluyor:

"3 adede kadar nadir altın paketi, 3 hafta boyunca haftada 1 adet. 5 FUT maçında kiralık kapak yıldızı ögesi. FUT elçisi oyuncu seçimi, 3 FUT maçı için 3 oyuncu ögesinden 1 tanesini seçme hakkı. Özel sürüm FUT formaları ve stadyum ögeler."

FIFA 21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-Bit

İşlemci: Athlon X4 880K @4GHz veya daha iyisi/ Core i3-6100 @3.7GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon HD 7850 veya daha iyisi/GeForce GTX 660 veya daha iyisi

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

PLAYSTORE NEDİR?

Dijital oyun platformudur. 1000'den fazla PC, MAC ve Free 2 Play oyunlarının paket ve içeriklerini uygun fiyat ve çeşitli ödeme seçenekleri ile oyun severlere sunmaktadır. Playstore'dan aldığınız oyunları dijital olarak bilgisayarınıza indirip oynayabilirsiniz.

Onur Çelik
Spor Editörü


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