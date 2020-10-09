FIFA 21'de Süper Lig'in en iyi 16 futbolcusu Dünyanın en çok oynanan futbol oyunu FIFA'nın yeni serisi FIFA 21'de Süper Lig'de yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu Süper Lig'de en iyi futbolcular belli oldu. İşte FIFA 21'de Süper Lig'in en iyi 16 futbolcusu...

6 18 Nwakaeme - 78 - Trabzonspor