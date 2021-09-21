FİFA 22 erken erişim ne zaman, tarihi belli oldu mu 2021? FIFA 22 Demo sürümü ne zaman? FİFA 22 ne zaman çıkacak? FİFA 22 Türkiye fiyatı ne kadar? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

FİFA 22 ERKEN ERİŞİM NE ZAMAN, TARİHİ BELLİ OLDU MU?

EA Games tarafından geliştirilen ve tüm dünyada en çok oynanan futbol oyunu olmayı başaran FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre oyunun Ultimate Sürüm sahipleri oyuna 4 gün erken erişim hakkına sahip olacağı için oyuna 27 Eylül Pazartesi günü başlayabileceklerini belirtti.

FIFA 22 DEMO SÜRÜMÜ NE ZAMAN?

Feyenoord Rotterdam’ın eSports bölümünün resmi instagram profilinde yayınlanan görselden, oyunun demosunun 15 Eylül’den itibaren kullanıma sunulacağı belli oldu. Ayrıca geleneğe uygun olarak EA Play aboneleri daha önceden oyuna giriş yapabileceği belirtildi.

FIFA 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yapılan açıklamaya göre FIFA 22, konsollar ve PC platformunun yanı sıra Stadia için de çıkış yapacak. Bu noktada oyunun Standart Sürümü'nü satın alanlar 1 Ekim 2021 Cuma gününden itibaren oynamaya başlayabilecek.

FIFA 22 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Her yıl olduğu gibi yıl da, FIFA 22'nin standart sürümü 60 dolar satış fiyatıyla listelenecek.

STEAM

Standart Sürüm – 419.99 TL

Ultimate Sürüm – 559.99 TL

PLAYSTATİON 4 VE PLAYSTATİON 5

Standart Sürüm – 500 TL (PS4)/ 560 TL (PS5)

Ultimate Sürüm – 700 TL (PS4 & PS5)

XBOX SERİES X & S

Standart Sürüm – 499.99 TL (Xbox One)/ 559,99 TL (Xbox Series X/S)

Ultimate Sürüm – 699.99 TL (Xbox One & Xbox Series X/S)