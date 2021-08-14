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  3. FİFA 22'de Türkçe spiker olacak mı? Türkçe spiker var mı?

FİFA 22'de Türkçe spiker olacak mı? Türkçe spiker var mı?

Futbolseverlerin ilk akıllarına gelen oyun olan FİFA serisi hakkında çok sayıda iddia bulunurken bu kez oyunda Türkçe Spiker desteğinin olacağı iddia edildi. Bunun üzerine FİFA 22'de Türkçe spiker olacak mı? Türkçe spiker var mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

İngiliz EA Sports'un geliştirdiği FİFA 22 oyununu oyunseverler merakla bekliyor. Dünyada ve Türkiye'de futbol oyunun denince ilk akla gelen FİFA'nın yeni oyununda Türkçe spikerin olacağı öne sürülünce oyunseverleri büyük bir heyecan kapladı. Genellikle yapılan yamalarla Türkçe spikerli oyun deneyimi yaşayan oyunseverler gelecek güzel haberi bekliyor. Bu kapsamda FİFA 22'de Türkçe spiker olacak mı? Türkçe spiker var mı?  sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar... 

 

FİFA 22'DE TÜRKÇE SPİKER OLACAK MI? TÜRKÇE SPİKER VAR MI?

FİFA 22'de Türkçe Spiker olacağına ilişkin bir bilgi şuanda bulunmuyor. FİFA'nı son açıkladığı listeye göre spikerler arasında Türkçe spiker yer almıyor.

İsimDilOyun Modu 
Alan SmithİngilizceTüm 
Derek RaeİngilizceTüm 
Lee DixonİngilizceUEFA Şampiyonlar Ligi 
Alex Scottİngilizce Tüm 
Stewart Robsonİngilizce Tüm 
Alan McInallyİngilizce Tüm 
Nira Juanraİspanyolca Tüm 
Frank BuschmannAlmanca Tüm 
Wolff-Christoph FussAlmanca Tüm 
Esther SedlaczekAlmancaKariyer & UEFA Şampiyonlar Ligi
Lele Adaniİtalyanca Tüm
Pierluigi Pardoİtalyanca Tüm

FİFA OYUN SERİSİ

FIFA 21

FIFA 20

FIFA 19

FIFA 18

FIFA 17

FIFA 16

FIFA 15

FIFA 14

FIFA 13

FIFA 12

FIFA 11

FIFA 10

FIFA 09

FIFA 08

FIFA 07

FIFA 06

FIFA Football 2005

FIFA Football 2004

FIFA Football 2003

FIFA Football 2002

FIFA 2001

FIFA 2000

FIFA 99

FIFA: Road to World Cup 98

FIFA 97

FIFA 96

FIFA 95

FIFA International Soccer

FİFA 22'de Türkçe spiker olacak mı? Türkçe spiker var mı? FİFA 22'de Türkçe spiker olacak mı? Türkçe spiker var mı?

Tayfun Altuntaş
Editör
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