FİFA 22'de Türkçe spiker olacak mı? Türkçe spiker var mı? Futbolseverlerin ilk akıllarına gelen oyun olan FİFA serisi hakkında çok sayıda iddia bulunurken bu kez oyunda Türkçe Spiker desteğinin olacağı iddia edildi. Bunun üzerine FİFA 22'de Türkçe spiker olacak mı? Türkçe spiker var mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

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İngiliz EA Sports'un geliştirdiği FİFA 22 oyununu oyunseverler merakla bekliyor. Dünyada ve Türkiye'de futbol oyunun denince ilk akla gelen FİFA'nın yeni oyununda Türkçe spikerin olacağı öne sürülünce oyunseverleri büyük bir heyecan kapladı. Genellikle yapılan yamalarla Türkçe spikerli oyun deneyimi yaşayan oyunseverler gelecek güzel haberi bekliyor. Bu kapsamda FİFA 22'de Türkçe spiker olacak mı? Türkçe spiker var mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar... FİFA 22'DE TÜRKÇE SPİKER OLACAK MI? TÜRKÇE SPİKER VAR MI? FİFA 22'de Türkçe Spiker olacağına ilişkin bir bilgi şuanda bulunmuyor. FİFA'nı son açıkladığı listeye göre spikerler arasında Türkçe spiker yer almıyor. İsim Dil Oyun Modu Alan Smith İngilizce Tüm Derek Rae İngilizce Tüm Lee Dixon İngilizce UEFA Şampiyonlar Ligi Alex Scott İngilizce Tüm Stewart Robson İngilizce Tüm Alan McInally İngilizce Tüm Nira Juanra İspanyolca Tüm Frank Buschmann Almanca Tüm Wolff-Christoph Fuss Almanca Tüm Esther Sedlaczek Almanca Kariyer & UEFA Şampiyonlar Ligi Lele Adani İtalyanca Tüm Pierluigi Pardo İtalyanca Tüm FİFA OYUN SERİSİ FIFA 21 FIFA 20 FIFA 19 FIFA 18 FIFA 17 FIFA 16 FIFA 15 FIFA 14 FIFA 13 FIFA 12 FIFA 11 FIFA 10 FIFA 09 FIFA 08 FIFA 07 FIFA 06 FIFA Football 2005 FIFA Football 2004 FIFA Football 2003 FIFA Football 2002 FIFA 2001 FIFA 2000 FIFA 99 FIFA: Road to World Cup 98 FIFA 97 FIFA 96 FIFA 95 FIFA International Soccer Tayfun Altuntaş Editör oyun