FİFA 22'de Türkçe spiker olacak mı? Türkçe spiker var mı?
Futbolseverlerin ilk akıllarına gelen oyun olan FİFA serisi hakkında çok sayıda iddia bulunurken bu kez oyunda Türkçe Spiker desteğinin olacağı iddia edildi. Bunun üzerine FİFA 22'de Türkçe spiker olacak mı? Türkçe spiker var mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu.
İngiliz EA Sports'un geliştirdiği FİFA 22 oyununu oyunseverler merakla bekliyor. Dünyada ve Türkiye'de futbol oyunun denince ilk akla gelen FİFA'nın yeni oyununda Türkçe spikerin olacağı öne sürülünce oyunseverleri büyük bir heyecan kapladı. Genellikle yapılan yamalarla Türkçe spikerli oyun deneyimi yaşayan oyunseverler gelecek güzel haberi bekliyor. Bu kapsamda FİFA 22'de Türkçe spiker olacak mı? Türkçe spiker var mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...
FİFA 22'DE TÜRKÇE SPİKER OLACAK MI? TÜRKÇE SPİKER VAR MI?
FİFA 22'de Türkçe Spiker olacağına ilişkin bir bilgi şuanda bulunmuyor. FİFA'nı son açıkladığı listeye göre spikerler arasında Türkçe spiker yer almıyor.
|İsim
|Dil
|Oyun Modu
|Alan Smith
|İngilizce
|Tüm
|Derek Rae
|İngilizce
|Tüm
|Lee Dixon
|İngilizce
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Alex Scott
|İngilizce
|Tüm
|Stewart Robson
|İngilizce
|Tüm
|Alan McInally
|İngilizce
|Tüm
|Nira Juanra
|İspanyolca
|Tüm
|Frank Buschmann
|Almanca
|Tüm
|Wolff-Christoph Fuss
|Almanca
|Tüm
|Esther Sedlaczek
|Almanca
|Kariyer & UEFA Şampiyonlar Ligi
|Lele Adani
|İtalyanca
|Tüm
|Pierluigi Pardo
|İtalyanca
|Tüm
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