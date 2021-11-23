FIFA adayları belirledi! O isimler yılın futbolcusu olmak için yarışacak!

Merakla beklenen 'FIFA 2021 En İyiler' için aday kadrosu belirlendi. FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre futbol kategorisindeki aday isimleri Eniola Aluko, Emma Byrne, Marta Tejedor, Tim Cahill, David Trezeguet ve Alexi Lalas'ın yer aldığı heyet belirledi. Geçtiğimiz yıl Robert Lewandowski'nin aldığı "yılın en iyi erkek futbolcusu" ödülü için bu sezon yine Lewandowski, Messi ve Ronaldo'nun yanı sıra 8 isim daha aday gösterildi.

HALK OYLAMASI BAŞLADI

Bugün itibariyle adaylar için halk oylaması başlayan. Halk oylaması 10 Aralık'a kadar sürecek. Her kategoride en fazla oya sahip olan 3 aday ise finale kalacak. 2022 yılının ilk günlerinde finalistler belirlenirken, 18 Ocak'ta ise kazanan isimler açıklanacak. Öte yandan yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'yle ilgili adayların ise daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

En iyi erkek futbolcu

Karim Benzema (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

N'Golo Kante (Chelsea)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)



Lionel Messi ( Barcelona/Paris Saint-Germain)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Muhammed Salah (Liverpool)

En iyi kadın futbolcu

Stina Blackstenius (Hacken)

Aitana Bonmati (Barcelona)

Lucy Bronze (Manchester City)

Magdalena Eriksson (Chelsea)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Pernille Harder (Chelsea)

Jennifer Hermoso (Barcelona)

Ji Soyun (Chelsea)

Sam Kerr (Chelsea)

Vivianne Miedema (Arsenal)

Alexia Putellas (Barcelona)

Christine Sinclair (Portland Thorns)

Ellen White (Manchester City)

En iyi erkek teknik direktör

Antonio Conte (Inter/Tottenham)

Hansi Flick (Bayern Münih/Almanya Milli Takımı)

Pep Guardiola (Manchester City)

Roberto Mancini (İtalya Milli Takımı)

Lionel Sebastian Scaloni (Arjantin Milli Takımı)

Diego Simeone (Atletico Madrid)

Thomas Tuchel (Chelsea)

En iyi kadın teknik direktör

Lluis Cortes (Barcelona)

Peter Gerhardsson (İsveç Milli Takımı)

Emma Hayes (Chelsea)

Beverly Priestman ( Kanada Milli Takımı)

Sarina Wiegman (Hollanda Milli Takımı / İngiltere Milli Takımı)

En iyi erkek kaleci



Alisson Becker (Liverpool)

Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain)

Edouard Mendy (Chelsea)

Manuel Neuer (Bayern Münih)

Kasper Schmeichel (Leicester City)

En iyi kadın kaleci

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Christiane Endler (Paris Saint-Germain/Olimpik Lyon)

Stephanie Lynn Marie Labbe (Rosengard/Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Atletico Madrid)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)