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FIFA Başkanı Infantino'dan flaş açıklama: 2022 Dünya Kupası tamamen dolu statlarda oynanacak

FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın tamamen dolu statlarda oynanacağını ifade etti.

FIFA Başkanı Infantino'dan flaş açıklama: 2022 Dünya Kupası tamamen dolu statlarda oynanacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Cenevre'de yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarında tribüne taraftar alınıp alınmayacağına yönelik soru üzerine Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın tamamen dolu statlarda oynanacağını belirtti.

Infantino, "Tam dolu statlarımız olacak. (Çünkü) O zamana kadar Kovid-19 yenilgiye uğratılmış olacak veya onunla yaşamayı öğrenmiş olacağız." dedi.

FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası'nın "tüm insanları birleştiren büyüsüne Katar'da yeniden tanıklık edeceklerine çok emin olduğunu" vurgulayarak, "Olmamız gereken yere geri döneceğiz." ifadelerine yer verdi.

FIFA'nın 2 Aralık 2010 tarihindeki oylamayla ev sahipliği hakkını Katar'a verdiği 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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