FIFA'dan Balıkesirspor'a sevindirici haber

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor FIFA tarafından verilen transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Kurulu'nun yaptığı son toplantıda Balıkesirspor'un transfer yapabileceği kararının alındığı vurgulandı.

Kararın, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tebliğ edildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FIFA Disiplin Kurulu'nun yapmış olduğu son toplantıda kulübümüzün transfer yapabileceği kararı alınmıştır ve bu karar Türkiye Futbol Federasyonu'na tebliğ edilmiştir. Bu anlamda FIFA'nın kulübümüze uygulamış olduğu transfer yasağı kaldırılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda bulunan futbolcu ve teknik adamların alacaklarına ilişkin transfere engel borçlarla ilgili görüşmelerimiz halen devam etmektedir. Transfer tahtası açıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."

DHA