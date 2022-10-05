FIFA'dan Bursaspor'a kötü haber! İki dönem transfer yasağı verildi

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, futbolcu Luca Capan tarafından açılan dava kapsamında FIFA'nın kararının 4 Ekim'de kulübe tebliğ edildiği kaydedildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“ Söz konusu kararda kulübümüzün geçmiş dönemlerdeki ödeme prensipsizliği, borçlu olunan dosya sayılarının fazlalığı ve yakın zamanda Tim Matavz, Reagy Ofosu Baah, Namık Alaskarov dosyalarında da sözleşmeyi ihlal ederek feshe sebebiyet verdiği, aynı durumun Luka Capan dosyasında da söz konusu olduğu belirtilmiştir.

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Sürekli tekrar eden ihlaller nedeniyle FIFA kulübümüzü 2 transfer dönemi kalıcı transfer yasağı ile cezalandırmaya karar vermiştir. Kulübümüz olarak itiraz süresi içerisinde bir üst mahkeme olan CAS’a (Court of Arbitration for Sport) gerekli olan itirazlar yapılarak, Bursasporumuzun tüm hakları sonuna kadar savunulacaktır”